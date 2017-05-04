Почему что-то "алтайское" не всегда хорошо

Знакомые говорят, что в центральной России все, что ни назови "алтайским", продается тут же. В том числе и та продукция наших местных производителей, над которой мы сами посмеиваемся.
Сейчас, заходя в магазин косметики, все чаще вижу на полках продукцию крупных и известных брендов, на которой написано "с алтайскими травами". Не говорю уже про поддельный "алтайский мед", который тоннами продается в торговых сетях и на ярмарках по всей России.
Разговоры о защите бренда всего алтайского ведутся уже не первый год. И вот пчеловоды пару лет назад сделали конкретный шаг — зарегистрировали в Роспатенте наименование места происхождения товара "алтайский мед". Казалось бы, свершилось — и теперь все должны быть счастливы.
Но отчего-то ничего не меняется. Нет новостей о привлечении к ответственности компаний, производящих "неправильный" алтайский мед. И о том, что наши производители с триумфом заняли их места на полках. Зато есть много материалов о разногласиях представителей отрасли и о позорно низкой закупочной цене на алтайский мед — 100 рублей за килограмм. А в это время компании из других регионов продолжают продавать то, на чем по праву должны зарабатывать жители края.
Мне кажется, дело в том, что мы все еще до конца не осознали ценности того, что имеем. Уже начинаем гордиться тем, что мы с Алтая. Радуемся, когда знакомые из других стран или регионов произносят слово "Алтай" так, будто речь идет о сказочном месте, в котором происходят чудеса. Отмечаем про себя: "Ага, вот и эти начали продавать что-то “алтайское”".
Но понимаем ли мы по-настоящему, сколько людей хотят попробовать то, что у нас есть? Сколько зарабатывают те, кто пользуется брендом нашего региона, не имея на то оснований? Осознаем ли, что защита "алтайского" — это то, что должно нас объединять, что это общий интерес всех, кто производит качественную продукцию в регионе?
Сейчас уже очевидно: мало продвигать все "алтайское" на выставках, зарегистрировать бренд, придумать "знак качества". Действия отдельных групп людей в паре направлений не дают нужного экономического эффекта. Чтобы достичь успеха, необходимо изучить по теме защиты региональных брендов весь российский и мировой опыт, объединить усилия, набить свои шишки.
Я уверена, что в этой теме есть эксперты, которые понимают, как все сделать правильно. И надеюсь, что скоро мы осознаем: они нам нужны.
- Сюжет: Колонка Ирины Баенковой
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.