Почему что-то "алтайское" не всегда хорошо

Ирина Баенкова, корреспондент.

Мой сокурсник, когда жил в Москве, сделал маленький бизнес по продаже сувенирных наборов с алтайской продукцией. Там лежали кедровая шишка, облепиховое масло, маленькая баночка меда, алтайский чай. Во мне этот набор не вызывал восторга, ведь все, что в нем было, у меня, что называется, "валяется под ногами". Но людям из других регионов и даже стран он очень нравился. И я могу их понять.

Сейчас, заходя в магазин косметики, все чаще вижу на полках продукцию крупных и известных брендов, на которой написано "с алтайскими травами". Не говорю уже про поддельный "алтайский мед", который тоннами продается в торговых сетях и на ярмарках по всей России.

Разговоры о защите бренда всего алтайского ведутся уже не первый год. И вот пчеловоды пару лет назад сделали конкретный шаг — зарегистрировали в Роспатенте наименование места происхождения товара "алтайский мед". Казалось бы, свершилось — и теперь все должны быть счастливы.

Но отчего-то ничего не меняется. Нет новостей о привлечении к ответственности компаний, производящих "неправильный" алтайский мед. И о том, что наши производители с триумфом заняли их места на полках. Зато есть много материалов о разногласиях представителей отрасли и о позорно низкой закупочной цене на алтайский мед — 100 рублей за килограмм. А в это время компании из других регионов продолжают продавать то, на чем по праву должны зарабатывать жители края.

Мне кажется, дело в том, что мы все еще до конца не осознали ценности того, что имеем. Уже начинаем гордиться тем, что мы с Алтая. Радуемся, когда знакомые из других стран или регионов произносят слово "Алтай" так, будто речь идет о сказочном месте, в котором происходят чудеса. Отмечаем про себя: "Ага, вот и эти начали продавать что-то “алтайское”".

Но понимаем ли мы по-настоящему, сколько людей хотят попробовать то, что у нас есть? Сколько зарабатывают те, кто пользуется брендом нашего региона, не имея на то оснований? Осознаем ли, что защита "алтайского" — это то, что должно нас объединять, что это общий интерес всех, кто производит качественную продукцию в регионе?

Сейчас уже очевидно: мало продвигать все "алтайское" на выставках, зарегистрировать бренд, придумать "знак качества". Действия отдельных групп людей в паре направлений не дают нужного экономического эффекта. Чтобы достичь успеха, необходимо изучить по теме защиты региональных брендов весь российский и мировой опыт, объединить усилия, набить свои шишки.

Я уверена, что в этой теме есть эксперты, которые понимают, как все сделать правильно. И надеюсь, что скоро мы осознаем: они нам нужны.