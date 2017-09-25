Почему еще не все барнаульцы получили отопление в квартиры

Отопительный сезон в Барнауле официально стартовал 20 сентября. Тепло в жилые дома подают по заявкам жителей в районные администрации и в управляющие компании.

Распространена практика, когда, чтобы сэкономить на оплате услуг, ТСЖ или УК не спешат подавать теплоноситель. Если в вашей квартире до сих пор холодные батареи — обращайтесь в коммунальную организацию, которая обслуживает ваш дом. Если с ее представителями найти общий язык не получается, можно позвонить и пожаловаться в единую диспетчерскую службу города Барнаула по телефону: 8 (3852) 29-91-88.