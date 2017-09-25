Почему еще не все барнаульцы получили отопление в квартиры

По состоянию на полдень 25 сентября "Сибирская генерирующая компания" (СГК) подала тепло в 71% жилых домов, 82% больниц, 86% школ и 99,5% детсадов Барнаула. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе компании, отапливающей более 80% города.
Отопительный сезон в Барнауле официально стартовал 20 сентября. Тепло в жилые дома подают по заявкам жителей в районные администрации и в управляющие компании.
Распространена практика, когда, чтобы сэкономить на оплате услуг, ТСЖ или УК не спешат подавать теплоноситель. Если в вашей квартире до сих пор холодные батареи — обращайтесь в коммунальную организацию, которая обслуживает ваш дом. Если с ее представителями найти общий язык не получается, можно позвонить и пожаловаться в единую диспетчерскую службу города Барнаула по телефону: 8 (3852) 29-91-88.
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