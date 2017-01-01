Почему исчезла компенсация за коммунальные услуги?

Нина Григорьевна из села Быково спрашивает: "Я инвалид II группы, живу в Шипуновском районе. Недавно у меня прописались дочь с внуком. После этого у меня отняли право на получение льгот за отопление, газ, свет и топливо вообще. Правомерно ли это?"
В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края ответили:
- Компенсация в размере 50% на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг независимо от принадлежности жилищного фонда в пределах нормативов потребления, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.
Компенсация предоставляется непосредственно инвалиду и не распространяется на членов семьи. Поэтому при проживании инвалида совместно с членами семьи льгота предоставляется на стоимость доли объёма потребленной услуги, приходящейся на него. Исчезнуть полностью компенсация не может. Если же вы уверены в том, что компенсация вам не предоставляется, обратитесь в управление соцзащиты по месту жительства или в Минтрудсоцзащиту по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, 69, телефон: 8 (3852) 27-36-01.
В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации (изменение состава семьи, места жительства и других) получатель компенсации обязан в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств известить об этом орган социальной защиты населения с представлением соответствующих документов.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.