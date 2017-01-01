Почему исчезла компенсация за коммунальные услуги?

- Компенсация в размере 50% на оплату жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных услуг независимо от принадлежности жилищного фонда в пределах нормативов потребления, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

Компенсация предоставляется непосредственно инвалиду и не распространяется на членов семьи. Поэтому при проживании инвалида совместно с членами семьи льгота предоставляется на стоимость доли объёма потребленной услуги, приходящейся на него. Исчезнуть полностью компенсация не может. Если же вы уверены в том, что компенсация вам не предоставляется, обратитесь в управление соцзащиты по месту жительства или в Минтрудсоцзащиту по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, 69, телефон: 8 (3852) 27-36-01.

В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации (изменение состава семьи, места жительства и других) получатель компенсации обязан в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств известить об этом орган социальной защиты населения с представлением соответствующих документов.