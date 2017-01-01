Почему и ради чего люди празднуют 14 февраля

Его истоки уходят к личности собственно, христианского священника Валентина, который жил примерно в 269 году, в то время когда Римской Империей правил император Клавдий II.

Воюющая римская армия постоянно испытывала кадровый дефицит и Клавдий был уверен, что виной тому браки. Потому что женатый легионер только в последнюю очередь думает об империи, а в первую - о жене и детях. В общем, он специальным указом запретил легионерам жениться.

Но любовь указов не боится. К счастью всех влюбленных нашелся человек, тот самый священник Валентин, который стал тайно венчать легионеров с их дамами. Естественно, император, узнав об этом, приказал этого романтика казнить.

Трагизм ситуации заключается в том, что сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". По всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки - "валентинки". Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Надо сказать, что с 1969 года в богослужении провели реформу и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны).

Есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь Саудовская Аравия. Это единственная в мире страна, где праздник влюбленных официально запрещен под страхом огромных штрафов.