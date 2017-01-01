Почему и ради чего люди празднуют 14 февраля

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. Праздники любви существовали со времен древних языческих культур. День святого Валентина празднуют более 16 веков.
Его истоки уходят к личности собственно, христианского священника Валентина, который жил примерно в 269 году, в то время когда Римской Империей правил император Клавдий II.
Воюющая римская армия постоянно испытывала кадровый дефицит и Клавдий был уверен, что виной тому браки. Потому что женатый легионер только в последнюю очередь думает об империи, а в первую - о жене и детях. В общем, он специальным указом запретил легионерам жениться.
Но любовь указов не боится. К счастью всех влюбленных нашелся человек, тот самый священник Валентин, который стал тайно венчать легионеров с их дамами. Естественно, император, узнав об этом, приказал этого романтика казнить.
Трагизм ситуации заключается в том, что сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". По всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки - "валентинки". Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
Надо сказать, что с 1969 года в богослужении провели реформу и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны).
Есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь Саудовская Аравия. Это единственная в мире страна, где праздник влюбленных официально запрещен под страхом огромных штрафов.
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