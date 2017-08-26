Почему нельзя курить в электричках?

Олег из Заринска спрашивает: "Недавно курил в тамбуре электрички, меня оштрафовали. Что в этом такого? Я же не дымил на людей, да и "бычок" собирался выкинуть в туалете. Лучше бы пепельницы поставили".
В компании "Алтай-пригород" пояснили:
Правила поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте устанавливаются транспортными кодексами, уставами, отраслевыми правилами перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа и иными нормативными правовыми актами.
В вагонах поезда пригородного сообщения, в том числе и тамбурах, курение запрещается. Пассажир может быть удалён из поезда работниками органов внутренних дел, если при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки багажа не возвращаются. Кроме того, курение в вагонах и тамбурах поезда пригородного сообщения является правонарушением, за которое установлена административная ответственность. Рассматривать дела об указанном административном правонарушении уполномочены органы внутренних дел.
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