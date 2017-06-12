Почему нельзя пользоваться всеми льготами сразу?

Меры социальной поддержки для инвалидов предусмотрены ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", для ветеранов труда и тружеников тыла (ветеранов ВОВ) — законом Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов".

Федеральным и краевым законодательством закреплен принцип социальной справедливости, согласно которому при наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям ему предоставляется социальная поддержка по одному основанию.

Инвалиды, ветераны труда и труженики тыла получают ежемесячные денежные выплаты (далее — ЕДВ), в состав которых вошли предоставлявшиеся ранее льготы, в том числе одинаковые льготы для названных категорий.

В соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалиды имеют право получать ЕДB либо пользоваться набором социальных услуг или какой-то его частью. В набор социальных услуг входят обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

ЕДВ инвалида I группы составляет 3538,52 рублей в месяц, из них на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1048,97 рублей. В случае выбора получения мер социальной поддержки как инвалида, в том числе ЕДВ, основания для предоставления ЕДВ в размере 615 рублей как ветерану труда или 595 рублей как труженику тыла отсутствуют.