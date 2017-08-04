Почему оператор Tele2 предложил жителям Алтая бесплатную сотовую связь на полгода

На самом деле бесплатно

По условиям нового тарифа "Мой Алтай" от Tele2 абоненту каждый месяц будет предоставляться бесплатный пакет услуг связи: "безлимит" внутри сети, 100 минут на остальные телефоны домашнего региона, 2 Гб мобильного интернета и 100 SMS. Неиспользованные остатки перенесутся на следующий месяц, как и в других тарифах линейки "Мой". Интернет из пакета можно использовать в поездках по России на условиях домашнего региона, остальные услуги предоставляются по тарифам роуминга.

Если абонент выйдет за рамки пакета, ему придется платить. Звонки на номера домашнего региона (за исключением телефонов Tele2) стоят 1,5 рубля за минуту, SMS — 1,5 рубля, дополнительные 500 Мб интернета — 50 рублей (по опции "Еще", которая входит в комплект тарифа). Звонки по межгороду (за исключением номеров Tele2) стоят 9 рублей в минуту.

Такие условия действуют до 31 января 2018 года. Потом пакет услуг будет предоставляться за плату — 150 рублей в месяц. В пресс-службе Tele2 заверили, что в течение полугода абонентам не нужно платить за услуги связи совсем, если они используют их из бесплатного пакета.

После окончания промо-периода начнет действовать стандартное условие: если в течение 120 дней клиент не воспользуется ни одной платной услугой, с него начнет списываться абонентская плата 1 рубль в сутки, а через 180 дней договор будет считаться расторгнутым по его инициативе.

Подключиться к тарифу могут как новые, так и действующие абоненты Tele2.

Евгений Богач,

коммерческий директор Tele2 в Алтайском крае:

Мы уверены в качестве наших услуг. Запуская тарифный план "Мой Алтай", мы предоставляем жителям края возможность убедиться в качестве связи и мобильного интернета Tele2, не тратя на это деньги.

Найти баланс

В последние годы операторы сотовой связи выпускают единые линейки тарифов для всей России, которые адаптируются под каждый регион. Местные тарифные планы есть, но их немного, они, скорее, исключение. А тем более тарифные планы с бесплатными услугами.

Аналитик IKS-Consulting (Москва) Максим Савватин отмечает, что сотовые операторы использовали подобные методы продвижения лет 10 назад, когда рынок только формировался. Сейчас же нормой является только бесплатная связь внутри сети. Инфраструктура других операторов при таких звонках не используется, а значит, нет и межоператорских расчетов. Также бывает, что операторы предоставляют бесплатный пакет услуг связи при покупке смартфонов и планшетов для их продвижения.

В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") рассказали, что оператор предоставлял бесплатную связь и ограниченный объем трафика в те периоды, когда происходило заметное улучшение качества услуг. Сейчас же у компании есть бесплатные сервисы. Например, трафик не тарифицируется у пользователей новой мобильной платформы Veon от "Билайна", если они являются его абонентами. В пресс-службе МТС рассказали, что предоставляют бесплатную связь держателям карт "МТС Smart Деньги". Они могут использовать тарифный план линейки Smart или тарифную опцию "МТС Планшет" со 100% скидкой на абонентскую плату при условии совершения покупок с карты или хранении средств на счёте.

Сергей Рогачев, руководитель пресс-службы регионов Сибирь и Дальний Восток компании "ВымпелКом" (бренд "Билайн") говорит, что практика пробного бесплатного периода используется во многих отраслях. Однако, по его мнению, важно соблюдать баланс и точно оценивать экономическую целесообразность таких активностей.

Директор Алтайского отделения "МегаФона" Валерий Казаченко говорит, что опыт компании показывает: долговременные отношения между оператором и клиентом устанавливаются только при осознанном выборе. Бесплатная раздача SIM-карт, подарочные деньги на счет и бесплатные услуги — "полная тому противоположность".

По его словам, такие абоненты быстро выговаривают "подарок" и сразу же уходят к другому оператору, если тот предлагает более выгодные условия. После окончания бесплатного периода абоненту сложно привыкать к новым условиям, у него нет чувства стабильности. Эксперт считает, что если и вводить бесплатные услуги, то на постоянной основе.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения "МегаФона":

С экономической точки зрения подобные акции вредят самому оператору. Ведь строительство новых базовых станций, расширение покрытия и улучшение качества связи требуют финансовых вложений. И если компания не зарабатывает на услугах связи, откуда она возьмет средства на дальнейшее развитие? Получается замкнутый круг, из которого выходить потом очень сложно.

Главный вопрос

По мнению Дениса Кускова, гендиректора аналитической компании Telecom Daily (Санкт-Петербург), на рынке, который растет вяло, бесплатный тариф — это хороший инструмент продвижения для оператора с небольшой абонентской базой. Он считает, что предложение можно назвать демпинговым, но с учетом доли рынка Tele2, его использовать допустимо.

Другие операторы, по его мнению, поступят аналогичным образом вряд ли, потому что у них уже сформированные базы клиентов. Эксперт не исключает расчет Tele2 на то, что абоненты будут выходить за предоставленные лимиты и им все же придется что-то платить.

Максим Савватин говорит, что небольшая доля рынка толкает Tele2 на такие неординарные шаги.

Максим Савватин,

аналитик IKS-Consulting:

Предложение, скорее всего, направлено на абонентов других операторов. Оно, конечно же, очень интересное и может привлечь новых клиентов, которые возьмут SIM-карту с этим тарифом как вторую, а, может быть, даже и как первую. Но этот ход рискованный для оператора. Он может привести как к приросту абонентской базы, так и к последующему заметному оттоку. К тому же условия затратны для компании. Другие игроки рынка могут чем-то ответить на этот тариф, но вряд ли вводом аналогичного предложения. Скорее всего, это будут какие-то бонусы, дополнительные бесплатные услуги или пакеты трафика.

И Кусков и Савватин солидарны в том, что самый главный вопрос в данной ситуации — какое количество привлеченных абонентов останутся с Tele2 после окончания промо-периода.