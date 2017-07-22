Почему проход к барнальскому озеру Пионерскому стал платным?

Олеся из поселка Кирова попросила разобраться в законности обнесения забором озера в Центральном районе, находящегося по адресу шоссе Ленточный бор, 24 и взимания платы с граждан.
В Минприроды Алтайского края рассказали:
Указанный земельный участок и водосборное сооружение (озеро "Пионерское"), находящиеся возле ДОЛ "Дружных", на праве собственности принадлежит ООО "Центр по оздоровлению населения "Природа и человек".
Озеро Пионерское образовано на бывшей отмершей излучине реки Барнаулка. В 1992 году земельный участок, включающий в себя и бывшую излучину, передан в бессрочное пользование центру. В 2007 году центр расчистил водоёма и построил сооружение для регулирования уровня воды в нём (плотину, дамбы и водосборное сооружение). Таким образом, озеро Пионерское является искусственным прудом и не является водным объектом общего пользования.
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