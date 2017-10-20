Почему расходы на спорт в Алтайском крае вырастут в два раза

Расходы на спорт и физическую культуру в Алтайском крае могут возрасти с 447 млн рублей в текущем году до 999,1 млн в 2018-м. Такие цифры содержатся в проекте бюджета края на 2018 год.
Расходы на массовый спорт увеличатся с 225,3 млн до 484,2 млн рублей. На спорт высших достижений — с 175,7 млн до 460,9 млн.
Министр финансов Алтайского края Владимир Притупов объяснил altapress.ru, что столь впечатляющая динамика связана с тем, что с 2018 года учреждения спортивного допобразования будут относиться к сфере не образования, а спорта. Следовательно, подчиняться они теперь будут не региональному минобру (министр — Александр Жидких), а управлению спорта и молодежной политики (начальник — Елена Лебедева). То есть вместе с ДЮСШ в эту статью расходов "переехали" и выделяемые на их содержание средства.
По словам Притупова, изменения связаны с корректировкой федеральных требований.
Всего в Алтайском крае около 100 учреждений дополнительного спортивного образования.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.