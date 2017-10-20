Почему расходы на спорт в Алтайском крае вырастут в два раза

Сегодня, 19:02.
Политика

Расходы на спорт и физическую культуру в Алтайском крае могут возрасти с 447 млн рублей в текущем году до 999,1 млн в 2018-м. Такие цифры содержатся в проекте бюджета края на 2018 год.

Парк спорта.
Парк спорта. Фото: Юрий Сушков.

Расходы на массовый спорт увеличатся с 225,3 млн до 484,2 млн рублей. На спорт высших достижений — с 175,7 млн до 460,9 млн.

Министр финансов Алтайского края Владимир Притупов объяснил altapress.ru, что столь впечатляющая динамика связана с тем, что с 2018 года учреждения спортивного допобразования будут относиться к сфере не образования, а спорта. Следовательно, подчиняться они теперь будут не региональному минобру (министр — Александр Жидких), а управлению спорта и молодежной политики (начальник — Елена Лебедева). То есть вместе с ДЮСШ в эту статью расходов "переехали" и выделяемые на их содержание средства.

По словам Притупова, изменения связаны с корректировкой федеральных требований.

Всего в Алтайском крае около 100 учреждений дополнительного спортивного образования.

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