Почему телеканалы всё чаще обрывают показ сериалов и меняют программу

Этим летом центральные телеканалы несколько раз обрывали показ сериалов. Рассерженные телезрители начинали звонить не в Москву на ТВ, а в газеты и журналы, публикующие программа передач. Редакция журнала "Телепарк" решила объяснить, почему происходит остановка показа сериалов, и кто в этом виноват.
"Вся была в слезах при просмотре фильма "Вангелия". Очень интересный сериал, он завоевал моё сердце и теперь я жду понедельника", — такими эмоциями многие телезрители встретили повторный показ Первым каналом сериала "Вангелия", начавшегося 19 июля и вдруг прерванного 24 июля.
Заявление редакции журнала "Телепарк":
Без объяснения причин телеканал выкинул из сетки "Вангелию" и поставил сериал "Королева игры". В редакцию "Телепарка" посыпались звонки: доколе телеканалы будут устраивать "самосуд" над программой? В принципе, на жалобы читателей по поводу таких "фокусов" каналов приходится львиная доля звонков в редакцию. Хотим объяснить, что же происходит.
Уважаемые читатели, банально, но факт: редакция "Телепарка" не несёт ответственности за изменения, происходящие в сетке вещания телеканалов. Хотя бы по той простой причине, что телепрограмму на следующую неделю всякий раз мы получаем официально непосредственно от телеканалов. Почему же Первый канал, НТВ, "Домашний" и далее через запятую регулярно передвигают фильмы и программы по сетке, а то и вовсе "выбрасывают" передачи из эфира?
Подобные сериальные секвестры, вызванные низкими рейтингами и, следовательно, малым количеством рекламы, случаются, к сожалению, постоянно. Мы уже писали о фиаско, которое потерпел культовый, казалось бы, сериал "Глухарь", повтор которого на НТВ прервался на третий день! А вот "Домашний" этим летом довёл до белого каления почитательниц турецкого сериала "1001 ночь", передвинув его показ с 19.00 сначала на полпервого ночи, а теперь и на полпятого утра!
Главные причины того, что телеканал снял с эфира программу - "низкий рейтинг" или "не формат". Увы, это любимая отговорка телевещателей, их железный аргумент в вопросе досрочного снятия фильма или передачи с эфира или их передвижения по сетке вещания. И ведь не подкопаешься: ну, не нравится трудящимся, а мы ведь для них работаем!
Нам кажется, что такое объяснение притянуто за уши. Хотя бы потому, что просто противоречит самой идеологии сериального вещания, которое изначально подразумевает стабильность: зритель должен быть уверен, что каждый вечер в час назначенный ему гарантирована встреча с любимыми героями! Что же делать редакции и читателям, которые справедливо ждут правдивой информации? Видимо, тех славных времён, когда руководство телеканалов перестанут пенять на кризис, а производители шоу и телефильмов начнут выпускать стопроцентные хиты на любой вкус.
Следует понимать, что если уж канал останавливает показ проекта, значит, рейтинг совсем уж никудышный. Ведь закупаются-то сериалы у производителя целиком.
Мнения зрителей
Отзывы телезрителей о прекращении показа сериала "Вангелия" с сайта Первого канала (орфография и пунктуация сохранены):
Считаю снятие из эфира сериала Вангелия на середине (должны были быть 7-12 серии на этой неделе, согласно ТВ программам прошлой недели) и его внезапной замены другим, без объяснения причин, полнейшим неуважением к телезрителям. Зрители имеют право знать, что происходит, кто и по какой причине принимает решение что можно смотреть, а что нельзя.
Здравствуйте! Это, что такое?! Почему до конца не показали "Вангелию", а включили новый сериал! Так не делается, люди ждут продолжения. Когда будет!???
Вчера, 24.07.2017 г. вышел сериал "Королева игры". Едва хватило терпения досмотреть первые две серии. Отвратительный, неправдоподобный сюжет, плохая игра низкопробных актёров, плохая режиссёрская и операторская работа! Ну кто покупает такие сериалы? Чем вы хотите занять умы людей? Столько достойных фильмов и сериалов, но вы тратите народные деньги на подобную дрянь!
Почему прервали показ сериала "Вангелия"? Я начала смотреть и хотела бы досмотреть до конца! Я итак ваш канал почти не смотрю, ничего интересного нет, одна Украина и разборки, достали уже! А теперь, после того, как прервали сериал или перенесли на другое время, которого в программе нет, вообще смотреть не буду. Кстати, то, что написано в программе, очень часто не сходится с тем, что идёт на самом деле!
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