Почему телеканалы всё чаще обрывают показ сериалов и меняют программу

Без объяснения причин телеканал выкинул из сетки "Вангелию" и поставил сериал "Королева игры". В редакцию "Телепарка" посыпались звонки: доколе телеканалы будут устраивать "самосуд" над программой? В принципе, на жалобы читателей по поводу таких "фокусов" каналов приходится львиная доля звонков в редакцию. Хотим объяснить, что же происходит.

Уважаемые читатели, банально, но факт: редакция "Телепарка" не несёт ответственности за изменения, происходящие в сетке вещания телеканалов. Хотя бы по той простой причине, что телепрограмму на следующую неделю всякий раз мы получаем официально непосредственно от телеканалов. Почему же Первый канал, НТВ, "Домашний" и далее через запятую регулярно передвигают фильмы и программы по сетке, а то и вовсе "выбрасывают" передачи из эфира?

Подобные сериальные секвестры, вызванные низкими рейтингами и, следовательно, малым количеством рекламы, случаются, к сожалению, постоянно. Мы уже писали о фиаско, которое потерпел культовый, казалось бы, сериал "Глухарь", повтор которого на НТВ прервался на третий день! А вот "Домашний" этим летом довёл до белого каления почитательниц турецкого сериала "1001 ночь", передвинув его показ с 19.00 сначала на полпервого ночи, а теперь и на полпятого утра!

Главные причины того, что телеканал снял с эфира программу - "низкий рейтинг" или "не формат". Увы, это любимая отговорка телевещателей, их железный аргумент в вопросе досрочного снятия фильма или передачи с эфира или их передвижения по сетке вещания. И ведь не подкопаешься: ну, не нравится трудящимся, а мы ведь для них работаем!

Нам кажется, что такое объяснение притянуто за уши. Хотя бы потому, что просто противоречит самой идеологии сериального вещания, которое изначально подразумевает стабильность: зритель должен быть уверен, что каждый вечер в час назначенный ему гарантирована встреча с любимыми героями! Что же делать редакции и читателям, которые справедливо ждут правдивой информации? Видимо, тех славных времён, когда руководство телеканалов перестанут пенять на кризис, а производители шоу и телефильмов начнут выпускать стопроцентные хиты на любой вкус.