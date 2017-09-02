Почему цены на охотничьи путевки так разнятся?

Охотпользователь вправе самостоятельно устанавливать цену на путёвки на охоту в зависимости от предоставления услуг и спроса. В данном случае "Алжелтранс" устанавливает цену на путёвки приказом по предприятию.

Цены на путёвки на охоту на барсука в охотничьих хозяйствах Алтайского края разнятся от тысячи до 10 тысяч рублей. В случае несогласия с установленными ценами на путёвки на охоту в угодья "Алжелтранса" вы можете обжаловать действия в УФАС по Алтайскому краю.