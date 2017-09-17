Почему цены на охотничьи путёвки так разнятся?

"Путёвка на барсука в Тогульском районе ("Алжелтранс") на сезон стоит 10 тысяч рублей или две тысячи рублей на две недели, - рассказывает Юрий из Тогула. - А, например, в соседнем Заринском районе две тысячи рублей стоит весь сезон. Почему?"
В Минприроды Алтайского края ответили:
- Охотпользователь вправе самостоятельно устанавливать цену на путёвки на охоту в зависимости от предоставления услуг и спроса. В данном случае "Алжелтранс" устанавливает цену на путёвки приказом по предприятию.
Цены на путёвки на охоту на барсука в охотничьих хозяйствах Алтайского края разнятся от тысячи до 10 тысяч рублей. В случае несогласия с установленными ценами на путёвки на охоту в угодья "Алжелтранса" вы можете обжаловать действия в УФАС по Алтайскому краю.
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