Почему в пригороде Барнаула плохая и дорогая вода?

Ирина из Бельмесёво спрашивает: "У нас дома вода из артезианской скважины достаточно низкого качества. Стоит она 40 руб/кубометр. Почему так дорого? Есть ли какие-нибудь обоснования такой цены? И планируют ли улучшать качество воды в Бельмесёво?"
В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула ответили:
Тарифы на коммунальные услуги подлежат государственному регулированию. В нашем регионе их устанавливает Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Одним из поставщиков услуги по холодному водоснабжению в поселке Бельмесёво является МУП "Энергетик" Барнаула, которому решением управления установлен тариф с 1 января 2017 года в размере 40,0 руб. за 1 куб. м.
При установлении тарифов учитываются затраты на зарплату рабочих, ремонтные работы объектов водопроводного хозяйства, исполнение тарифного и налогового законодательств, а также на приобретаемые энергоресурсы, материалы и услуги подрядных организаций в период инфляционных процессов. Таким образом, при установлении тарифов принимаются экономически обоснованные затраты ресурсоснабжающих организаций.
За более подробной информацией можно обратиться в Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов по телефону: 289-771.
По поводу поставки воды ненадлежащего качества необходимо обращаться к исполнителю, предоставляющему коммунальную услугу. Дополнительно сообщаем, что для улучшения качества питьевого водоснабжения в поселке Бельмесёво в 2016 году провели работы по установке станции обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе на ул. Молодежная, 13а.
Кроме этого, в рамках муниципальной программы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула, в 2017 году планируется установить аналогичную станцию обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе по ул. Обская, 4.
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