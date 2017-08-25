Почему все больше жителей Алтайского края предпочитают получать госуслуги онлайн

Об этом сообщили в Алтайкомсвязи. Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, в 2018 году доля жителей края, зарегистрированных на Портале госуслуг, должна составлять не менее 70%.

По мнению начальника Алтайкомсвязи Максима Герасимюка, количество пользователей Портала госуслуг, безусловно, будет расти и дальше, потому что электронная форма обращения в органы власти обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной.

Повышается качество и доступность госуслуг, сокращается время на их получение, уходят бюрократические проволочки, административные барьеры, снижаются коррупционные риски.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Главное достоинство электронных услуг, на мой взгляд, в том, что заявление можно отправить в любое удобное для гражданина время. Существует множество технических устройств, позволяющих получить доступ к единому порталу, из которых заявитель выбирает наиболее удобную. Для этого могут использоваться домашний или рабочий компьютер, планшет, мобильный телефон, точки коллективного доступа (инфоматы, инфокиоски). Особой популярностью у граждан пользуется мобильное приложение "Госуслуги".

Еще одно важное преимущество, по его словам, - это возможность получить полную информацию об услуге прямо на портале: узнать о порядке обращения, составе пакета документов, сроках предоставления, режиме работы органа власти. Заявитель может редактировать заявку сколько угодно раз перед ее отправкой. В некоторых услугах можно выбрать удобное время для получения результата. Например, при оформлении загранпаспорта.

Также пользователь портала может контролировать ход исполнения услуги, направлять письменные вопросы на любом этапе ее предоставления, высказывать мнение о качестве сервиса. В случае, если заявителю откажут в предоставлении услуги, ему сообщат о причинах такого решения.

Герасимюк отметил, что многие люди не пользуются Порталом госуслуг только потому, что не знают о его существовании и преимуществах обращения в органы власти онлайн. Особенно это касается граждан, живущих в селах. Поэтому Алтакомсвязь проводит работу по популяризации портала.

Сейчас в крае работает более 400 центров обслуживания, где граждане могут подтвердить свою личность для работы с Порталом госуслуг (в 2012 году был только один — на базе офиса "Ростелекома"). Их число постоянно растет.

На портале доступно более 350 федеральных, 69 краевых и 43 муниципальных услуги. Наиболее популярными среди федеральных традиционно являются услуги МВД, ПФР, ФНС. Самыми востребованными услугами краевых ведомств стали:

получение мер социальной поддержки на оплату коммунальных услуг;

назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;

назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий;

услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

С 1 января 2017 года пользователям портала предоставляется скидка на госпошлину в размере 30% при ее оплате через сайт. Например, госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства составляет 350 рублей вместо 500, госпошлина за замену водительского удостоверения 1,4 тыс. рублей вместо 2 тыс. В следующем году планируется реализовать возможность оплаты через портал некоторых услуг от краевых органов власти.