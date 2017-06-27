"Почему я не там": пользователи соцсетей делятся восторженными снимками с "АлтайФеста"

Фестиваль напитков "АлтайФест-2017" завершился еще в субботу, 24 июня, а пользователи социальных сетей продолжают выкладывать свои снимки с этого праздника и делиться комментариями.
Доброго утра. А у нас закончились наши замечательные выходные с #алтайфест2017 Очень понравилась атмосфера фестиваля, все на высшем уровне, а у меня начались обыденные будни #мамывдекрете
Даже дождь не помеха, чтобы веселиться ))) Было очень круто, все позитивные и веселые))
riabtsevatatiana_2504 Как мы провели выходные дни? Рассказываю. Утренняя прогулка по курортной Белакурихе, окутанной некой лёгкой сонной дымкой, манящей спокойствием, размеренностью, свежим предгорным воздухом и пением ничем не встревоженных птиц. А после....После ...Сейчас попрошу всех ярых приверженцев ЗОЖ закрыть все свои инстачитабельные органы....после Алтайфест, танцы, песни, расколбас. Ах, да в конце вечера ещё и "ногу свело" (это я о группе; ни одна нога в тот день не пострадала). P.s. Никоим образом не хочу обидеть никого из ведущих ЗОЖ, ведь мы и сами стараемся придерживаться правил здоровой жизни, но иногда могём и такое!
Самые яркие дни моей жизни.
Взорвали соцсети и селфи с "реальными пацанами", актерами известно сериала на ТНТ Николаем Наумовым и Антоном Богдановым. Сначала они выступили на главной сцене манежа, Колян даже исполнил свой фирменный танец пасадобль, а потом встали за стойку "Борихинского пивзавода". Судя по отзывам пользователей, все были в восторге.
Мега крутые ребята, очень веселые и без короны на голове))) Было очень приятно пообщаться на простые темы, сидя за одним столом.
Про Антоху. Антоха теперь не рыжий, Антоха теперь - лысый!!!!
Если бы мне вчера сказали, кого я встречу на #алтайфест, я бы не поверила))) спасибо @kolyanaumov и @antonbogdanov. Вы клевые)))
Мини трип! Всего один день,а отдыхать ещё хочется после такого отдыха😳😀😅 Масса эмоций и энергетики!!! #алтайфест2017 #фестивальнапитков #пустьвсезнаюткакмыотдыхаем #николайнаумов😊🙈 #антонбогданов #реальныепацаны #алтайфест #сибирь #алтай #новотырышкино #конныйдвор #ностальгияпоатр #ногусвело #демо #солнышковруках #веселье🎉
Юбилейный V фестиваль напитков "АлтайФест" проходил на туристическом комплексе "Сибирское подворье" в Смоленском районе 23-24 июня. По официальным подсчетам, его посетило более 40 тыс человек. За два дня было выпито 65 тыс литров напитков. Еще 600 бутылок кисломолочной продукции раздал посетителям "Барнаульский молочный комбинат", который впервые участвовал в этом мероприятии.
- Видео и фотофакты. Чем порадовал посетителей юбилейный "АлтайФест-2017"
- Прекрасные девушки на фестивале напитков "АлтайФест-2017"
- Фотофакты. На "АлтайФесте" с аншлагом прошел первый "жаркий" день
- Фотофакты. Иди ты в баню: как на Алтае прошел фестиваль для любителей веников и пара
- Сюжет: Праздники
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