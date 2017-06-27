"Почему я не там": пользователи соцсетей делятся восторженными снимками с "АлтайФеста"

Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии с фестиваля напитков "АлтайФест". Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" . Фото: vk.com.

elena_hlistikova

Доброго утра. А у нас закончились наши замечательные выходные с #алтайфест2017 Очень понравилась атмосфера фестиваля, все на высшем уровне, а у меня начались обыденные будни #мамывдекрете

ksysha.oks

Даже дождь не помеха, чтобы веселиться ))) Было очень круто, все позитивные и веселые))

riabtsevatatiana_2504 Как мы провели выходные дни? Рассказываю. Утренняя прогулка по курортной Белакурихе, окутанной некой лёгкой сонной дымкой, манящей спокойствием, размеренностью, свежим предгорным воздухом и пением ничем не встревоженных птиц. А после....После ...Сейчас попрошу всех ярых приверженцев ЗОЖ закрыть все свои инстачитабельные органы....после Алтайфест, танцы, песни, расколбас. Ах, да в конце вечера ещё и "ногу свело" (это я о группе; ни одна нога в тот день не пострадала). P.s. Никоим образом не хочу обидеть никого из ведущих ЗОЖ, ведь мы и сами стараемся придерживаться правил здоровой жизни, но иногда могём и такое!

ksu._.art

Самые яркие дни моей жизни.

🌞🎀💃 #Россия#Алтай#russia#altay#russiangirl#белокуриха#свежесть#алтая#лето#купальники#алтайфест Публикация от Анжелика Брезицкая (@angelika_bresizkaja) Июн 25 2017 в 5:46 PDT

#алтайфест это было супер👍Большое количество людей с улыбками и позитивом #Алтайскийкрай #Белокуриха #сибирскоеподворье #алтайфест2017 Публикация от Евгения Нестерова (@evgeniia.nesterova) Июн 25 2017 в 9:04 PDT

Взорвали соцсети и селфи с "реальными пацанами", актерами известно сериала на ТНТ Николаем Наумовым и Антоном Богдановым. Сначала они выступили на главной сцене манежа, Колян даже исполнил свой фирменный танец пасадобль, а потом встали за стойку "Борихинского пивзавода". Судя по отзывам пользователей, все были в восторге.

katena_kate

Мега крутые ребята, очень веселые и без короны на голове))) Было очень приятно пообщаться на простые темы, сидя за одним столом.

corsa_zzz

Про Антоху. Антоха теперь не рыжий, Антоха теперь - лысый!!!!

alina_sann

Если бы мне вчера сказали, кого я встречу на #алтайфест, я бы не поверила))) спасибо @kolyanaumov и @antonbogdanov. Вы клевые)))

Отличный день#алтайфест2017 #реальныепацаны Публикация от Катюшка Землянова (@katiushkazemlianova) Июн 24 2017 в 8:52 PDT

#алтайфест#новотырышкино2017#колян#реальныепацаны#косметологСафиябийск Публикация от Sidorova Safiya (@sidorova_safiya) Июн 25 2017 в 7:22 PDT

Юбилейный V фестиваль напитков "АлтайФест" проходил на туристическом комплексе "Сибирское подворье" в Смоленском районе 23-24 июня. По официальным подсчетам, его посетило более 40 тыс человек. За два дня было выпито 65 тыс литров напитков. Еще 600 бутылок кисломолочной продукции раздал посетителям "Барнаульский молочный комбинат", который впервые участвовал в этом мероприятии.