Почет и уважение за полувековой стаж

Стаж работы Владимира Егоровича в производственном отделении Центральные электрические сети почти 50 лет! За это время он внес большой вклад в развитие электросетевого комплекса региона. Владимир Портновский – высококвалифицированный специалист в совершенстве знающий оборудование подстанций и схем электрических сетей. При его участии были построены большинство энергообъектов в Барнауле и пригороде. Монтаж, наладка и пуск подстанций "Центральная", "Коммунальная", "Ползунова", "Опорная", "БМК" и других энергетических объектов ЦЭС – часть его трудовой биографии. Владимира Портновского в коллективе знают и как рационализатора, человека, который всегда ищет оптимальное решение задач. Например, для повышения надежности работы энергооборудования, а значит и качества энергоснабжения потребителей он изучил, освоил и смонтировал на обслуживаемых им подстанциях новые вакуумные выключатели. На ПС "Подгорная", "Опорная", "Топчихинская" в разные годы под его руководством были смонтированы новые аккумуляторные батареи, обеспечивающие оперативным питанием подстанции.

Еще одна важная часть трудовых будней – участие в ликвидации последствий технологических нарушений. За почти полвека невозможно сосчитать скольким жителям Владимир Егорович вернул электричество, подача которого нарушалась из-за непогоды. Например, в январе 2017 года он принимал активное участие в ликвидации технологического нарушения на кабельных линиях краевого центра, тем самым восстановив нормальное электроснабжение тысячам барнаульцев.

В повседневной деятельности Владимир Егорович, не жалея времени и сил, занимается подготовкой кадров. Имея огромный опыт работы в энергосистеме, он охотно передает его молодому поколению энергетиков, являясь хорошим наставником.