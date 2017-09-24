Почти по астрологии: ученые узнали, как дата рождения влияет на развитие личности

Специалисты выясняли, как способны влиять времена года на развитие плода в утробе матери. Также были проведены исследования среди студентов и работающих взрослых людей: сравнивались темпераменты и время рождения участников эксперимента.

По предварительным результатам, люди, рожденные весной весьма чувствительны к гипертимии, т.е. к общему оптимизму. Они способны видеть в любом негативном явлении предпосылки к положительным изменениям. Но у весенних людей есть и "темная сторона": у них чаще проявляется клиническая депрессия.

Рожденные летом имеют такую же предрасположенность к гипертимии. Но у них однако у них также проявляется циклотимия:это резкая смена настроения, переход от плохого к хорошему и обратно. Однако, это не признак биполярного расстройства, так как, например, для августовских детей такой диагноз является практически несуществующим.

Те, кто появился на свет осенью, склонны к раздражительности, однако дети, рожденные в период сбора урожая, практически не подвержены ни депрессиям, ни биполярному расстройству.

Люди, рожденные зимой, более остальных подвержены биполярному расстройству, депрессии и шизофрении. Однако, они менее раздражительны, чем осенние. Плюс ко всему, большинство знаменитых людей родились именно зимой.

Однако, как уточняют учены, это еще предварительные и обобщенные данные. В конечном итоге, личность гораздо меньше связана с сезоном рождения, чем с теми переживаниями и опытом, которые новорожденный получает в последующие месяцы.