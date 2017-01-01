Почти половина барнаульцев крутят романы на работе

Среди тех, кто находится в отношениях с коллегами в настоящий момент, узами брака связана почти треть опрошенных (26%). 13% жителей Барнаула предпочитают не заходить дальше флирта, еще 13% признались, что их связывает только секс, а 16% опрошенных встречаются. Треть горожан не смогла определиться, в каких отношениях они с коллегами противоположного пола.

18% барнаульцев поделились, что в их компании отношения между сотрудниками запрещены, 11% могут беспрепятственно встречаться с коллегами, а у 70% нет четкой политики в компании по этому поводу.

По результатам опроса стало ясно, что популярнее всего романы между сослуживцами в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы. Сайт Зарплата.ру считает, что у них просто нет возможности закрутить роман — в строительстве чаще всего работают мужчины.

Опрос проводился с 6 по 13 февраля 2017 года.