Почти половина барнаульцев крутят романы на работе

48% барнаульцев хотя бы раз в жизни заводили служебный роман. Об этом пишет сайт Зарплата.ру. Отношения жителей Барнаула, которые когда-либо заводили роман на работе, в 10% случаях закончились свадьбой. При этом у 8% опрошенных горожан есть дети от бывших или настоящих коллег.
Среди тех, кто находится в отношениях с коллегами в настоящий момент, узами брака связана почти треть опрошенных (26%). 13% жителей Барнаула предпочитают не заходить дальше флирта, еще 13% признались, что их связывает только секс, а 16% опрошенных встречаются. Треть горожан не смогла определиться, в каких отношениях они с коллегами противоположного пола.
18% барнаульцев поделились, что в их компании отношения между сотрудниками запрещены, 11% могут беспрепятственно встречаться с коллегами, а у 70% нет четкой политики в компании по этому поводу.
По результатам опроса стало ясно, что популярнее всего романы между сослуживцами в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы. Сайт Зарплата.ру считает, что у них просто нет возможности закрутить роман — в строительстве чаще всего работают мужчины.
Опрос проводился с 6 по 13 февраля 2017 года.
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