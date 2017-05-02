Почти половина россиян готовы голосовать за Путина на президентских выборах

48% россиян проголосовали бы за действующего президента Владимира Путина, такие выводы сделал "Левада-центр", проведя очередной опрос, сообщает телеканал "Дождь".
Согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский набрали бы по 3%, а министр обороны Сергей Шойгу и оппозиционный лидер Алексей Навальный — по 1%.
19% россиян пока не определились с решением о том, за кого голосовать, а 10% не решили, идти ли вообще на выборы.
13% респондентов с выборами определились, они не пойдут голосовать.
22% россиян выразили желание видеть на посту президента после следующих выборов "другого человека", а 64% россиян хотят, чтобы Владимир Путин был снова избран президентом.
По словам главы правления "Центра политических технологий" Бориса Макаренко, альтернативой Владмиру Путину мог бы стать "новый, сильный, публичный политик, которого нет".
Напомним, президентские выборы в России намечены на март 2018 года. О своем участии рассказали Навальный, Жириновский, а также лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Путин о намерении баллотироваться не заявлял.
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