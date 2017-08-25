Почти 1000 россиян застряли в Турции из-за приостановки деятельности туроператора

Туроператор TED Travel приостановил деятельность. На отдыхе в Турции находятся 750 клиентов компании из России. По данным "Интерфакса", TED Travel задолжал принимающей компании в Турции не менее 1 млн долларов.
TED Travel работает на рынке первый год. О компании впервые заговорили в июне, когда она вместе с другими крупными туроператорами попала в переделку с "ВИМ-Авиа". По информации Российского союза туриндустрии, владелец компании — известный банкрот. До этого он владел разорившейся компанией Alltours, а также работал в нескольких известных туроператорских фирмах.
Основное направление TED Travel — Турция. Также компания продавала путевки на Кипр, в Эмираты, Индию, Таиланд, Тунис. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь". Общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн рублей, пишет bfm.ru.
Вывоз из Турции клиентов компании Ted Travel, объявившей о приостановке своей деятельности, будет организован с 25 августа, сообщает ТАСС.
"Будет организован авиаперелет всех клиентов", — рассказали в Ростуризме. Туристам необходимо будет провести в гостинице в Турции за свой счет один день, но потраченные средства будут в дальнейшем компенсированы, пояснили в ведомстве.
В случае, если проживание и обратный билет находящихся в Турции путешественников не оплачен, их должна будет вывезти "Турпомощь". Сейчас специалистам нужно понять, хватит ли страховых денег на возмещение ущерба, отмечает "Утро.ру".
25 августа состоится экстренное заседание наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь", на котором обсудят вопросы помощи и моральной поддержки туристов, оказавшихся в Турции.
24 августа на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.