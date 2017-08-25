Почти 1000 россиян застряли в Турции из-за приостановки деятельности туроператора

TED Travel работает на рынке первый год. О компании впервые заговорили в июне, когда она вместе с другими крупными туроператорами попала в переделку с "ВИМ-Авиа". По информации Российского союза туриндустрии, владелец компании — известный банкрот. До этого он владел разорившейся компанией Alltours, а также работал в нескольких известных туроператорских фирмах.

Основное направление TED Travel — Турция. Также компания продавала путевки на Кипр, в Эмираты, Индию, Таиланд, Тунис. Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь". Общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн рублей, пишет bfm.ru.

Вывоз из Турции клиентов компании Ted Travel, объявившей о приостановке своей деятельности, будет организован с 25 августа, сообщает ТАСС.

"Будет организован авиаперелет всех клиентов", — рассказали в Ростуризме. Туристам необходимо будет провести в гостинице в Турции за свой счет один день, но потраченные средства будут в дальнейшем компенсированы, пояснили в ведомстве.

В случае, если проживание и обратный билет находящихся в Турции путешественников не оплачен, их должна будет вывезти "Турпомощь". Сейчас специалистам нужно понять, хватит ли страховых денег на возмещение ущерба, отмечает "Утро.ру".

25 августа состоится экстренное заседание наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь", на котором обсудят вопросы помощи и моральной поддержки туристов, оказавшихся в Турции.

24 августа на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.