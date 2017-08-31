Почти слепого британца судят за просмотр детской порнографии

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Сегодня, 08:22.
Жизнь

Британский суд рассматривает дело слабовидящего Эндрю Шоу. Мужчину обвиняют в просмотре детской порнографии, пишут "Известия". 

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер. Фото: СС0.

Слушание идет в магистратском суде города Блэкпула. Предположительно, британец скачал из интернета 71 порнографическое изображение с участием детей младше 16 лет. Однако в зал суда подсудимый вошел с собакой-поводырем и в сопровождении своей слепой жены, сообщает газета Metro

Адвоката Шоу принес в суд медицинское свидетельство о том, что его подопечный является слабовидящим. Защитник заявил, что из-за проблем со зрением Шоу просто не мог определить возраст моделей на фотографиях. Слова адвоката показались суду убедительными. Слушание было приостановлено для повторного рассмотрения дела.

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