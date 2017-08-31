Почти слепого британца судят за просмотр детской порнографии

Британский суд рассматривает дело слабовидящего Эндрю Шоу. Мужчину обвиняют в просмотре детской порнографии, пишут "Известия".
Слушание идет в магистратском суде города Блэкпула. Предположительно, британец скачал из интернета 71 порнографическое изображение с участием детей младше 16 лет. Однако в зал суда подсудимый вошел с собакой-поводырем и в сопровождении своей слепой жены, сообщает газета Metro.
Адвоката Шоу принес в суд медицинское свидетельство о том, что его подопечный является слабовидящим. Защитник заявил, что из-за проблем со зрением Шоу просто не мог определить возраст моделей на фотографиях. Слова адвоката показались суду убедительными. Слушание было приостановлено для повторного рассмотрения дела.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.