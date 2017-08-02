Тысячам предпринимателей Алтайского края грозят огромные взносы

Около 6,7 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) Алтайского края, не предоставивших декларацию за 2016 год, могут получить максимальное начисление страховых взносов от Пенсионного фонда России (ПФР)— по 135,5 тыс. рублей. Если это произойдет, общая сумма начисления превысит 900 млн рублей. Чтобы не попасть под такие санкциям, сообщают в краевом управлении Федеральной налоговой службы (УФНС), до конца августа нужно предоставить декларацию.
С 1 января 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая служба.
Как сообщили altapress.ru в УФНС, краевое отделение ПФР передало налоговикам список из 6,7 тыс. ИП, которым могут быть начислены страховые взносы в фиксированном размере за 2016 год — 135,5 тыс. рублей. Такая сумма начисляется в случае непредоставления предпринимателями декларации о доходах. В основном, пояснили в налоговой, это предприниматели, работающие на специальных режимах (ЕНВД, УСН, патент), которые, скорее всего фактически перестали вести бизнес, дохода с него не получают. По закону, они должны сдавать нулевую отчетность, но по разным причинам этого не делают.
Если таким "штрафникам" начислят фиксированные суммы, то ПФР передаст задолженность для взыскания в налоговое ведомство. Общая сумма составит более 900 млн рублей, и она возрастет еще и на величину санкций.
Предприниматели неоднократно жаловались на то, что попадали в число должников, хотя и предоставляли декларации. По их мнению, это происходило из-за того, что в ПФР не "видят" базу ФНС, и несогласование приводит к ошибкам.
В краевой налоговой службе пояснили, что действительно изначально пенсионный фонд передал список, включающий 8 тыс. ИП. В нем значились те, кто в том числе сдал отчетность в налоговую, но с нарушением срока, то есть уже после того, как УФНС предало сведения в ПФР. Этот список в налоговом ведомстве проанализировали, исключили отчитавшихся предпринимателей. В ПФР был подготовлен окончательный перечень неотчитавшихся предпринимателей. Впрочем, в налоговой отмечают, что точечные правки в него еще возможны.
Чтобы избежать начисления огромных взносов, подчеркивают в УФНС, необходимо, чтобы те, кто не подал декларации, обязательно сделали это в августе. Тогда им вменят лишь штраф 1 тыс. рублей за сдачу отчетности с нарушением срока.
Справка
Формула расчета страховых взносов в ПФР для ИП закреплена в статье 430 НК РФ. Это МРОТ (установленный на начало года) х 12 х 26%. В 2017 году это 23,4 тыс. рублей.
Если доход ИП превышает 300 тыс. рублей, то дополнительные пенсионные взносы, как и раньше, составят 1% от суммы превышения.
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