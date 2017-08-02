Тысячам предпринимателей Алтайского края грозят огромные взносы

С 1 января 2017 года администрированием страховых взносов занимается налоговая служба.

Как сообщили altapress.ru в УФНС, краевое отделение ПФР передало налоговикам список из 6,7 тыс. ИП, которым могут быть начислены страховые взносы в фиксированном размере за 2016 год — 135,5 тыс. рублей. Такая сумма начисляется в случае непредоставления предпринимателями декларации о доходах. В основном, пояснили в налоговой, это предприниматели, работающие на специальных режимах (ЕНВД, УСН, патент), которые, скорее всего фактически перестали вести бизнес, дохода с него не получают. По закону, они должны сдавать нулевую отчетность, но по разным причинам этого не делают.

Если таким "штрафникам" начислят фиксированные суммы, то ПФР передаст задолженность для взыскания в налоговое ведомство. Общая сумма составит более 900 млн рублей, и она возрастет еще и на величину санкций.

Предприниматели неоднократно жаловались на то, что попадали в число должников, хотя и предоставляли декларации. По их мнению, это происходило из-за того, что в ПФР не "видят" базу ФНС, и несогласование приводит к ошибкам.

В краевой налоговой службе пояснили, что действительно изначально пенсионный фонд передал список, включающий 8 тыс. ИП. В нем значились те, кто в том числе сдал отчетность в налоговую, но с нарушением срока, то есть уже после того, как УФНС предало сведения в ПФР. Этот список в налоговом ведомстве проанализировали, исключили отчитавшихся предпринимателей. В ПФР был подготовлен окончательный перечень неотчитавшихся предпринимателей. Впрочем, в налоговой отмечают, что точечные правки в него еще возможны.

Чтобы избежать начисления огромных взносов, подчеркивают в УФНС, необходимо, чтобы те, кто не подал декларации, обязательно сделали это в августе. Тогда им вменят лишь штраф 1 тыс. рублей за сдачу отчетности с нарушением срока.

Справка

Формула расчета страховых взносов в ПФР для ИП закреплена в статье 430 НК РФ. Это МРОТ (установленный на начало года) х 12 х 26%. В 2017 году это 23,4 тыс. рублей.

Если доход ИП превышает 300 тыс. рублей, то дополнительные пенсионные взносы, как и раньше, составят 1% от суммы превышения.