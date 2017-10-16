Под Барнаулом сбили пешехода на переходе

Утром 16 октября под Барнаулом недалеко от Присягино сбили мужчину. Авария случилась в 7.10.
Как сообщили в ГИБДД по Барнаулу, 54-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21093 ехал в сторону краевой столицы. Он сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован в лечебное учреждение.
Личность пострадавшего устанавливается. По факту аварии проводится проверка.
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