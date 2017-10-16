Под Барнаулом сбили пешехода на переходе

Как сообщили в ГИБДД по Барнаулу, 54-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21093 ехал в сторону краевой столицы. Он сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован в лечебное учреждение.

Личность пострадавшего устанавливается. По факту аварии проводится проверка.