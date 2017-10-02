Под Барнаулом водитель ГАЗа смял кабину о стоящий ЗИЛ

Под Барнаулом в районе Бажево столкнулись два грузовых автомобиля. Водитель ГАЗ-2818 врезался в стоящий ЗИЛ.
ДТП в районе Бажево. Фото: Денис Самсонов в vk.com/barneos22.
ДТП в районе Бажево. Фото: Сергей Головин в vk.com/barneos22.
ДТП в районе Бажево. Фото: Сергей Головин в vk.com/barneos22.
ДТП в районе Бажево. Фото: Денис Самсонов в vk.com/barneos22.
ДТП в районе Бажево. Фото: Сергей Головин в vk.com/barneos22.
По данным ГИБДД, авария произошла в 11.35 на 209 км Чуйского тракта. Водитель ГАЗа ехал со стороны Новосибирска в Барнаул, не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в стоящий ЗИЛ. Виновник ДТП получил травмы, ему оказали медпомощь на месте.
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