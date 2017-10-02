Под Барнаулом водитель ГАЗа смял кабину о стоящий ЗИЛ

ДТП в районе Бажево. Фото: Денис Самсонов в vk.com/barneos22. ДТП в районе Бажево. Фото: Сергей Головин в vk.com/barneos22. ДТП в районе Бажево. Фото: Сергей Головин в vk.com/barneos22. ДТП в районе Бажево. Фото: Денис Самсонов в vk.com/barneos22. ДТП в районе Бажево. Фото: Сергей Головин в vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД, авария произошла в 11.35 на 209 км Чуйского тракта. Водитель ГАЗа ехал со стороны Новосибирска в Барнаул, не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в стоящий ЗИЛ. Виновник ДТП получил травмы, ему оказали медпомощь на месте.