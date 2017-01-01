Под 5% годовых: Минсельхоз РФ поддержал 53 аграрных инвестпроекта Алтайского края

В территориальном разрезе самое большое число из одобренных проектов приходится на Приволжский (243) и Центральный (155) округа. Лидирующими по объему заявленных кредитных средств стали Центральный (72,7 млрд рублей) и Северо-Кавказский (18,9 млрд рублей) округа.

Алтайский край также значится в списке — Минсельхоз одобрил 53 инвестпроекта от нашего региона. Подавляющее большинство связано с технической и технологической модернизацией в молочном и мясном скотоводстве. Объем заемных средств по ним варьируется от 400 тыс. до 10 млн рублей. Кредиторами выступают Сбербанк, "Россельхозбанк", "Сибсоцбанк" и "Промсвязьбанк".

Самый дорогой проект представил "Троицкий маслосыродел", входящий в состав компании "Киприно". Согласно документам Минсельхоза России, заем в размере 120 млн рублей предприятие получило на развитие молочного производства. Напомним, в этом году собственники провели серьезную модернизацию завода. В результате "Троицкий маслосыродел" увеличил мощности по переработке молока в полтора раза — с 80 до 120 тонн в сутки.

Одобрены также финансово емкие проекты компании "Алтайагрокомплекс" (40 млн), СПК им. Фрунзе (в общей сложности около 13,7 млн рублей), предприятия "Колыванское" (всего — 17,8 млн), ИП Черепанов (10,5 млн).

В списке предприятий значится также хозяйство "Агро-Восточный" из Усть-Калманского района, сумма кредитных ресурсов которого составляет 8,9 млн рублей. В настоящий момент оно занимается и полеводством, и животноводством. Как рассказал руководитель предприятия Евгений Малышев, решение о приобретении поголовья коров и овец было принято в связи с тем, что начали накапливаться продукты переработки растениеводства, которые можно использовать в качестве корма для животных. В хозяйстве содержатся два с половиной десятка голов КРС мясной породы герефорд, а также овцы. В дальнейшем владельцы "Агро-Восточного" планируют наладить переработку мяса.

Хозяйство "Восход" представило в Минсельхоз России два проекта, общая сумма кредитных ресурсов по которым составляет 8,4 млн рублей. Модернизацию своих животноводческих объектов предприятие начало еще пять лет назад. За это время здесь с нуля построили несколько современных ферм, пункт искусственного осеменения скота, а также реконструировали родильное отделение.

Планируется, что инвестпроекты, которые не получили одобрения в конце прошлого года, смогут это сделать в 2017 и 2018 годах. Правда, выделение субсидий будет происходить по другой системе. Если ранее предприятиям приходилось сначала оформлять кредиты по полной ставке, выплачивать проценты и лишь потом получать помощь от государства, то теперь займы будут выдаваться на льготных условиях под 5% годовых. По мнению губернатора края Александра Карлина, это позволит местным сельхозпроизводителям изменить подходы к развитию своих хозяйств.

Александр Карлин,

губернатор края:

Существенно усилится тема инвестиций в сельское хозяйство. Поэтому мы говорим аграриям, что нужно уходить от модели сезонного хозяйствования, когда горизонт деятельности видится не дальше ближайшей осени. Это в прошлом. Сегодня надо планировать деятельность в сельском хозяйстве всем: и крупным, и мелким предприятиям, и фермерским хозяйствам. Мы надеемся, что крестьянство быстро сориентируется в изменениях механизмов поддержки и извлечет для себя плюсы.