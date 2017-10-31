Под Киевом обстреляли машину готовившего покушение на Путина комбата АТО

Автомобиль супругов обстреляли из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Позднее депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал в Facebook, что Окуеву убили выстрелом в голову.

Это было не первое покушение на жизнь Осмаева и Окуевой. В начале лета в украинской столице Осмаева ранили из пистолета, во время стрельбы Окуева ранила нападавшего, пишут РИА Новости. 1 июня 2017 года в Киеве с ним договорился о встрече мужчина, представившийся иностранным журналистом. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Glock GmbH и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка, сообщает "Интерфакс".

Чеченец Адам Османов получил известность зимой 2012 года. Тогда в Одессе обезвредили экстремистскую группу, в которую он входил. Один из задержанных рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В сентябре 2013 года в России свободы второй фигурант этого дела Илья Пьянзин получил 10 лет лишения свободы. Украина экстрадировала его в Россию. Европейский суд по правам человека рекомендовал не выдавать Адама Осмаева, после чего Украина приостановила процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 лет заключения мужчину освободили. После этого Осмаев записался добровольцем в батальон им. Джохара Дудаева.

Окуева известна на Украине за участие в боевых действиях на Донбассе в составе батальона им. Джохара Дудаева, а также добровольческого батальона "Киев-2", сообщает РБК. Уроженка Одессы вышла замуж за Осмаева и участвовала в боях под Дебальцево и Лутугино.

Комбат АТО Осмаев уверен, что за нападением тянется "российский след".