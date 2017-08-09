Под Парижем автомобиль въехал в толпу военных

В северо-западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль марки BMW наехал на группу военных, задействованных в рамках антитеррористической операции "Сентинель". Шесть солдат пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет "Российская газета".
Инцидент произошел в 8.15 утра в тот момент, когда военнослужащие выходили из казармы на площади Верден в центре Леваллуа-Перре рядом с мэрией. По словам мэра города, нападение было спланировано, так как водитель BMW "специально припарковал машину неподалеку от ворот казармы, и ждал, когда солдаты покинут казарму, чтобы приступить к патрулированию".
Автомобилю удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.
Le dispositif police est toujours sur place. Rien ne confirme un attentat. La préfecture parle d'un incident. #levallois pic.twitter.com/xmthEblHme— Clément Lanot (@ClementLanot) August 9, 2017
Ряд СМИ отмечают, что одиночные наезды на толпу стали своего рода визитной карточкой запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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