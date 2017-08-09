Под Парижем автомобиль въехал в толпу военных

Инцидент произошел в 8.15 утра в тот момент, когда военнослужащие выходили из казармы на площади Верден в центре Леваллуа-Перре рядом с мэрией. По словам мэра города, нападение было спланировано, так как водитель BMW "специально припарковал машину неподалеку от ворот казармы, и ждал, когда солдаты покинут казарму, чтобы приступить к патрулированию".

Автомобилю удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

Le dispositif police est toujours sur place. Rien ne confirme un attentat. La préfecture parle d'un incident. #levallois pic.twitter.com/xmthEblHme — Clément Lanot (@ClementLanot) August 9, 2017

Ряд СМИ отмечают, что одиночные наезды на толпу стали своего рода визитной карточкой запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".