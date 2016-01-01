Сногсшибательные подарки к Новому году от MADLEN

Шоп-салон красоты MADLEN предлагает встретить Новый год в сногсшибательном образе и дарит 25% скидки!
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Маникюр. Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
- 25% всем новым клиентам.
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Шоп-салон красоты и здоровья MADLEN. Подробности уточняйте по телефону (3285) 66-73-52. Предложение действительно до 10 февраля 2017 года.
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