Сногсшибательные подарки к Новому году от MADLEN

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Шоп-салон красоты MADLEN предлагает встретить Новый год в сногсшибательном образе и дарит 25% скидки!

Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Маникюр. Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
Шоп-салон красоты и здоровья "Madlen". Фото: архив "Madlen".
  • 25% всем новым клиентам.
  • 25% на комплект из трех услуг.

В салоне также действует акция 2+1: купи два подарочных сертификата и получи третий в подарок!

Шоп-салон красоты и здоровья MADLEN. Подробности уточняйте по телефону (3285) 66-73-52. Предложение действительно до 10 февраля 2017 года.

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