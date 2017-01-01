Что креативного подарить на 23 февраля

Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest. Квест в Барнауле от Quest-Fantasy. Фото: vk.com/fantasyquest.

В конце концов, это тот самый праздник, который не стоит оставлять без внимания и пренебрегать им. Подарочный сертификат на реалити-квест для друга – вот настоящий подарок, который обрадует как получателя, так и дарящего человека!

Мы подготовили для вас самое настоящее испытание, в котором вам предстоит проявить смекалку при решении сложных головоломок и мистических загадок! Вам действительно придется поломать над ними голову. Главное в игре – выбраться из комнат, используя только подручные средства, находящиеся в них. Надеемся, что вы будете достаточно внимательными и сумеете заметить мельчайшие детали, способные помочь вам в прохождении столь необычного испытания.

В вашем распоряжении находятся один час и команда из 2-6 верных друзей, которые должны помогать друг другу для того, чтобы выйти победителями. Но не всё так просто на деле, поскольку вам придётся столкнуться с моментами, где напрячься нужно будет всем вместе для прохождения данной игры! Возомнив себя заранее победителем этого испытания, вы рискуете своей внимательностью и находчивостью, а сколько раз нужно будет прибегнуть к применению логики, сообразительности и неформального мышления — не сосчитать, как и драйв, испытанный во время квеста!

Итак, квест в Барнауле от Quest-Fantasy — идеальное решение для любого праздника, если вы хотите найти необычное времяпровождение для большой и дружной компании! Участвовать в нем может почти любой желающий от 11 лет, готовый мыслить, думать и анализировать происходящее. Отличное решение, чтобы проявить свои самые лучшие качества, не так ли?

Подробнее об игре и её условиях вы можете узнать по телефону 608-900 а так же на официальном сайте fantasy-quest.ru или в официальной группе "ВКонтакте".

Все, что от вас требуется, – это небольшая интересная компания и смекалка! А развлечение мы подготовим сами и постараемся, чтобы при прохождении квеста вы испытывали только положительные эмоции!