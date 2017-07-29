19 курьезных фотографий о дорогах и автомобилистах

Чего только не случается на дорогах - и по вине водителей, и по вине пешеходов, и даже из-за стечения обстоятельств.

Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Автомобильные курьезы. Фото: СС0. Источник