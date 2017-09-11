Подборка приколов и маразмов прошедших выборов

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Сегодня, 06:46.
Политика

10 сентября в России прошел единый день голосования. В разных регионах страны были выборы и губернаторов, и депутатов различных уровней. Как всегда не обошлось без смешной или порой просто дурацкой агитации.

Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.

В Барнауле  против отдельных партий развернули кампании с некрасивыми черными технологиями:

Черный пиар на выборах в Барнауле. Сентябрь 2017 года.
Черный пиар на выборах в Барнауле. Сентябрь 2017 года.
Черный пиар на выборах в Барнауле. Сентябрь 2017 года.
Черный пиар на выборах в Барнауле. Сентябрь 2017 года.
Черный пиар на выборах в Барнауле. Сентябрь 2017 года.
Черный пиар на выборах в Барнауле. Сентябрь 2017 года.

А вот на Сахалине реально существующий кандидат Юрий Цой решил обыграть свою фамилию, используя в агитации цитаты из песен группы "Кино":

Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.
Агитация сахалинца Юрия Цоя.

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