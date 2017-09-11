Подборка приколов и маразмов прошедших выборов

10 сентября в России прошел единый день голосования. В разных регионах страны были выборы и губернаторов, и депутатов различных уровней. Как всегда не обошлось без смешной или порой просто дурацкой агитации.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
Политическая агитация на выборах 10 сентября 2017 года. Фото: опубликовано на lenta.ru.
В Барнауле против отдельных партий развернули кампании с некрасивыми черными технологиями:
А вот на Сахалине реально существующий кандидат Юрий Цой решил обыграть свою фамилию, используя в агитации цитаты из песен группы "Кино":
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