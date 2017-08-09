Поддержка проектов жителей края продолжится в 2018 году

Владимир Притупов,

министр финансов Алтайского края:

Участие граждан в определении актуальных тем и в реализации проектов в последние годы существенным образом нарастает. За последние годы в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" в регионе реализовали 106 проектов на общую сумму 229 млн. рублей. В этой работе участвовали 45 муниципальных образований.

По словам Владимира Притупова, в проекте бюджета Алтайского края на 2018 год уже предусмотрены средства на поддержку местных инициатив граждан. Прием заявок начнется с 1 ноября 2017 года.

Справка

Для участия в конкурсе проектов развития инфраструктуры жители края должны соблюдать следующие условия:

1. Проект должен быть направлен на развитие объекта общественной инфраструктуры и выбран жителями в качестве приоритетного

2. Срок реализации проекта ограничивается годом, в котором

предоставляется субсидия.

3. Размер субсидии для одного проекта не превышает 700 тыс. рублей

4. Финансовое участие муниципального образования не менее 10 % общей стоимости проекта

5. Денежный вклад населения не менее 5 % общей стоимости проекта