Поддержка проектов жителей края продолжится в 2018 году

32
Сегодня, 17:38.
Экономика

Александр Карлин 8 августа в ходе рабочей встречи с министром финансов региона Владимиром Притуповым заявил, что поддержка местных инициатив граждан продолжится и в 2018 году. Жители края вновь смогут участвовать в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры. В 2017 году победителями стали 80 проектов. Большая часть из них направлена на создание и восстановление объектов культуры, спорта и водоснабжения.

Александр Карлин.
Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Владимир Притупов,
министр финансов Алтайского края:

Участие граждан в определении актуальных тем и в реализации проектов в последние годы существенным образом нарастает. За последние годы в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" в регионе реализовали 106 проектов на общую сумму 229 млн. рублей. В этой работе участвовали 45 муниципальных образований.

По словам Владимира Притупова, в проекте бюджета Алтайского края на 2018 год уже предусмотрены средства на поддержку местных инициатив граждан. Прием заявок начнется с 1 ноября 2017 года.

Справка

Для участия в конкурсе проектов развития инфраструктуры жители края должны соблюдать следующие условия:

1. Проект должен быть направлен на развитие объекта общественной инфраструктуры и выбран жителями в качестве приоритетного

2. Срок реализации проекта ограничивается годом, в котором

предоставляется субсидия.

3. Размер субсидии для одного проекта не превышает 700 тыс. рублей

4. Финансовое участие муниципального образования не менее 10 % общей стоимости проекта

5. Денежный вклад населения не менее 5 % общей стоимости проекта

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров