Поддержка проектов жителей края продолжится в 2018 году

Александр Карлин 8 августа в ходе рабочей встречи с министром финансов региона Владимиром Притуповым заявил, что поддержка местных инициатив граждан продолжится и в 2018 году. Жители края вновь смогут участвовать в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры. В 2017 году победителями стали 80 проектов. Большая часть из них направлена на создание и восстановление объектов культуры, спорта и водоснабжения.
Владимир Притупов,
министр финансов Алтайского края:
Участие граждан в определении актуальных тем и в реализации проектов в последние годы существенным образом нарастает. За последние годы в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" в регионе реализовали 106 проектов на общую сумму 229 млн. рублей. В этой работе участвовали 45 муниципальных образований.
По словам Владимира Притупова, в проекте бюджета Алтайского края на 2018 год уже предусмотрены средства на поддержку местных инициатив граждан. Прием заявок начнется с 1 ноября 2017 года.
Справка
Для участия в конкурсе проектов развития инфраструктуры жители края должны соблюдать следующие условия:
1. Проект должен быть направлен на развитие объекта общественной инфраструктуры и выбран жителями в качестве приоритетного
2. Срок реализации проекта ограничивается годом, в котором
предоставляется субсидия.
3. Размер субсидии для одного проекта не превышает 700 тыс. рублей
4. Финансовое участие муниципального образования не менее 10 % общей стоимости проекта
5. Денежный вклад населения не менее 5 % общей стоимости проекта
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