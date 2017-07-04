Подмосковье пьяный полицейский на Porsche сбил пенсионерку

Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находился следователь полиции Подольска, на полном ходу сбил 79-летнюю женщину в подмосковной деревне Поливаново. После ДТП автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Женщина шла вдоль дороги. На полном ходу ее сбил лихач, после наезда водитель скрылся. "Женщина была доставлена в больницу, а за рулем, как позже было установлено, был следователь УМВД России по городскому округу Подольск", — говорится в сообщении пресс-службы местного УМВД.
Как сообщает Пятый канал со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова, по факту ДТП назначена служебная проверка". "Возможно, сотрудник будет уволен из органов и понесет наказание в соответствии с законом". Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители подозреваемого.
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