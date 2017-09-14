Скоростное выпивание и "Ералаш": какие новые события вошли в программу Дня города-2017

Скоростное выпивание

На пересечении улицы Мало-Тобольской и пр. Ленина в 18.00 начнется мега-соревнование на скоростное выпивание напитков от "Грильницы". Чтобы участвовать в нем, надо заполнить анкету. Сильнейшие получат призы. Здесь же состоится конкурс на скоростное поедание шаурмы.

Забег в валенках

Настоящих сибиряков ждут на первой пешеходной улице Мало-Тобольской на выставке "Барнаул туристский". Пробежать короткую дистанцию в традиционной сибирской обуви приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет. Также участники будут соревноваться в метании валенка и прохождении полосы препятствий на скорость.

Для участия необходимо зарегистрироваться на выставке возле информационной стойки "#забегваленки” с 15.00 до 16.00 часов. По итогам соревнований самый быстрый участник или команда (в составе 3 человека) получит переходящий "Кубок победителя". Участники, занявшие призовые места получат барнаульские сувениры и подарки.

Массовый запуск шаров

Яркое и романтичное событие ждет барнаульцев на площадке у бывшего ДК "Трансмаш" на пр. Ленина, 152. В 19.00 здесь будет дискотека, концерт, конкурсы и призы, фотосеты с самыми красивыми собаками города. Кульминацией праздника станет массовый запуск светящихся шаров, которые озарят ночное небо над городом.

Гостям предлагают загадать желание и отпустить шарик в небо ровно в 21.45. Шары можно будет приобрести на месте за 150 руб. Количество ограничено.

Кастинг в Ералаш

В 15.00 на Мало-Тобольской для юных гостей площадки пройдет кастинг и мастер-класс от телевизионного журнала "Ералаш". По результатам кастинга отберут детей для записи очередной серии журнала. Здесь будут продавать сахарную вату, кукурузу, мороженое и установят большой батут.

Антиквариат и бургеры

С 11:00 до 16:00 гастропаб 13 снова устраивает ярмарку-распродажу предметов интерьера и кухонной утвари. А повара организуют мини-фестиваль стрит-фуда.

В закромах старейшего бара Барнаула есть французская посуда из ударопрочного стекла, подсвечники в колониальном стиле, коллекционные кувшины, брендированные кружки, винтажные штопоры. Повара приготовили вкусные блюда к фестивалю стрит-фуда, а кроме того, составили карточки со своими любимыми рецептами. И каждый покупатель станет счастливым обладателем рецепта от поваров гастропаба 13.

В меню стрит-фуда планируются сэндвичи с алтайской подкопчённой свиной грудинкой, колбаски собственного производства, русские пироги с капустой и грибами, чаи с горными травами, фирменные морсы от барменов.

Роллеры и шахматисты

В 11.00 на площади Советов стартуют сразу несколько спортивных состязаний: Кубок СФО по стритболу, открытый Кубок города по силовому экстриму, сеанс одновременной игры в шахматы, открытый Кубок города по кросс-фиту, открытый Кубок города по армрестлингу и армлифтингу, открытый Кубок города по гиревому спорту.

В 12.45 здесь можно будет посмотреть на массовый заезд роллеров, а в 16.00 - на показательные выступления моторайдеров Сибири S.S.R.CREW. В 18.00 начнется открытый Кубок города Барнаула по русскому жиму. Его организаторами стали мастера спорта международного класса, многократные чемпионы мира, Европы, рекордсмены Алексей Меркулов и Сергей Коновалов. Призовой фонд турнира составит 100 000 рублей. В соревнованиях смогут принять участие не только именитые спортсмены, но и любой желающий, обладающей соответствующей подготовкой.