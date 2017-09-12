Подростка из Алтайского края наградят медалью за спасение утопающего

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, 15-летний Никита Никитин с друзьями отдыхал на берегу озера Бульдюк возле села Каип. Вдруг раздался истошный крик. Ребята увидели, что на расстоянии около 100 метров от берега тонет человек. Скинув верхнюю одежду и обувь и схватив резиновый надувной круг, Никита бросился в воду и поплыл на помощь утопающему.

Когда мальчик доплыл до места, тонущий человек уже скрылся под водой. Никита стал нырять, стараясь в мутной воде найти человека. В очередной раз, нырнув на глубину около четырех метров, он схватил утопающего. Не теряя самообладания, Никита с помощью подоспевшего друга Никиты Шевченко уложил пострадавшего на надувной резиновый круг и поплыл с ним к берегу. Добравшись до суши, мальчик вызвал бригаду "скорой" и передал им пострадавшего человека.

Спасенным оказался 76-летний односельчанин. Находясь на рыбалке, он заплыл на надувной лодке на середину озера, потерял равновесие и опрокинулся в воду. А так как плавать пенсионер не умел, то сразу же пошел под воду.

Никита учится в 9 классе школы села Каип, живет с родителями и тремя младшими братьями. По отзывам учителей и одноклассников, он: искренний, доброжелательный и чуткий человек, ответственный за свои поступки. Мальчик неоднократно становился призером краевых и районных соревнований.

Никита стал победителем краевого этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" в номинации "Дети герои".