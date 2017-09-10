На ремонт моста через Пивоварку бросили дополнительных рабочих

9 сентября на мосту через реку Пивоварка (ул. Матросова) завершили монтаж балок пролетных строений и усилили ригель на первой опоре моста. На объекте задействовали специализированную технику и увеличили число работников, пишет мэрия.
Вес каждой балки составляет более 10–15 тонн, поэтому для их монтажа понадобился 100-тонный кран, 7 единиц рабочей техники и 30 рабочих.
Ранее altapress.ru стало известно, что подрядчик — компания "Кит Лидер" — не уложился в срок, отведенный на капремонт. Выполнена лишь треть от запланированного объема. За нарушение сроков подрядную организацию оштрафуют.
Аукцион был назначен на 19 июня, когда на работы оставалось 2 месяца и 10 дней, хотя по проектно-сметной документации срок капремонта должен составлять 4 месяца. Заказчик сдвинул срок "с целью своевременного исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой".
Данный участок дороги ремонтируется в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
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