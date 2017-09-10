На ремонт моста через Пивоварку бросили дополнительных рабочих

Ремонт моста через Барнаулку. Фото: barnaul.org. Ремонт моста через Барнаулку. Фото: barnaul.org. Ремонт моста через Барнаулку. Фото: barnaul.org.

Вес каждой балки составляет более 10–15 тонн, поэтому для их монтажа понадобился 100-тонный кран, 7 единиц рабочей техники и 30 рабочих.

Ранее altapress.ru стало известно, что подрядчик — компания "Кит Лидер" — не уложился в срок, отведенный на капремонт. Выполнена лишь треть от запланированного объема. За нарушение сроков подрядную организацию оштрафуют.

Аукцион был назначен на 19 июня, когда на работы оставалось 2 месяца и 10 дней, хотя по проектно-сметной документации срок капремонта должен составлять 4 месяца. Заказчик сдвинул срок "с целью своевременного исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой".

Данный участок дороги ремонтируется в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".