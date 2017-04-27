Подсудимая по делу "Изумрудной страны" Ольга Антипина родила ребенка

Источники altapress.ru сообщили, что рождение ребенка произошло 25 апреля в перинатальном центре "ДАР", к вечеру Ольга Валентиновна чувствовала себя неплохо.

А между тем Октябрьский районный суд вынес постановление об изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражу. Какая судьба ждет женщину, у которой к тому же еще один маленький ребенок, родившийся в декабре 2016 года (а еще до начала ее уголовного преследования она говорила, что в ее семье пятеро детей)?

Адвокат Руслан Данилов (он не связан с делом "Изумрудной страны") полагает, что постановление суда будет исполнено однозначно, то есть она будет препровождена в СИЗО, возможно, даже с ребенком.

Другое дело, что постановление Октябрьского райсуда об избрании ей содержания под стражей может быть обжаловано в вышестоящей инстанции (по данным altapress.ru, адвокаты направят жалобу в ближайшее же время).

И тогда рождение ребенка может стать тем исключительным обстоятельством, которое даст основания краевому суду избрать ей более мягкую меру пресечения, говорит адвокат Руслан Данилов.

Как мы уже сообщали, соучредитель холдинговой компании "Изумрудная страна" Ольга Антипина не пришла на два заседания суда по делу ассоциации "Изумрудная страна". Она представляла справки о серьезном заболевании и о том, что находится в положении.

Однако у судьи Октябрьского суда Дмитрий Сургуцкого, который ведет дело "Изумрудной страны", представленные ею справки, смена места регистрации и отсутствие на двух заседаниях суда предположительно стали причиной того, что он объявил ее в розыск и изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Напомним, судья Дмитрий Сургуцкий имеет стаж работы в суде чуть меньше двух лет, до этого он работал в органах прокуратуры. Среди процессов, которые он вел, — дела о незаконном приобретении наркотиков, хищении чужого имущества, избиении и другие.

Сама Ольга Антипина в 2010 году рассказывала газете "Свободный курс", что пришла работать в сельскохозяйственный бизнес в 2002 году, начинала вместе с семьей с Краснощековского района, хозяйства "Изумрудное". Семья рассчитывала сделать работу аграрного бизнеса прибыльной.