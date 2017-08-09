На Алтае ожидаются дожди с грозами

9 августа в Алтайском крае синоптики прогнозируют: переменную облачность, в северных районах местами дождь, гроза, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Алтайском крае:
Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 10-15 м/с. Температура воздуха днём плюс 22°С … 27°С.
В Барнауле:
- В конце дня возможен дождь, гроза.
- Ветер юго-западный, днём 6-11 м/с.
- Температура воздуха: днём плюс 22°С … 24°С.
В Республике Алтай:
Переменная облачность, грозы, утром местами туманы, днем без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура воздуха днём плюс 23…28 °С, в горах плюс 18…23 °С.
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