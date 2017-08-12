Не высовывайте нос: погода на Алтае в субботу будет ненастной

Дожди, местами ливневые, грозы, град, сильный ветер и похолодание — такую субботу пообещали жителям Алтайского края синоптики. Действует штормовое предупреждение. В Республике Алтай будет потеплее, а в остальном немногим лучше. Так что altapress.ru советует не высовывать носа из дома 12 августа, а закутаться в одеяло и попивать чай с плюшками.
Погода на 12 августа
В Алтайском крае:
- переменная облачность, на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град;
- ветер северо-западный, 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с;
- температура воздуха утром +10...+15 °С, днем +14…+19 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град;
- ветер северо-западный, 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с;
- температура воздуха утром +11…+13 °С, днем +15…17 °С.
В Республике Алтай:
- облачно, на большей части территории дожди, в отдельных районах небольшие и сильные дожди, грозы, местами град;
- ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах усиление до 18-23 м/с, в горах и на перевалах до 32 м/с;
- температура воздуха утром +10…+15 °С, днем +20…+25 °С, местами +15…+20 °С.
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