Не высовывайте нос: погода на Алтае в субботу будет ненастной

Дожди, местами ливневые, грозы, град, сильный ветер и похолодание — такую субботу пообещали жителям Алтайского края синоптики. Действует штормовое предупреждение. В Республике Алтай будет потеплее, а в остальном немногим лучше. Так что altapress.ru советует не высовывать носа из дома 12 августа, а закутаться в одеяло и попивать чай с плюшками.

Погода на 12 августа В Алтайском крае: переменная облачность, на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град;

ветер северо-западный, 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с;

температура воздуха утром +10...+15 °С, днем +14…+19 °С. В Барнауле: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град;

ветер северо-западный, 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с;

температура воздуха утром +11…+13 °С, днем +15…17 °С. В Республике Алтай: облачно, на большей части территории дожди, в отдельных районах небольшие и сильные дожди, грозы, местами град;

ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах усиление до 18-23 м/с, в горах и на перевалах до 32 м/с;

температура воздуха утром +10…+15 °С, днем +20…+25 °С, местами +15…+20 °С. Бонус-видео: