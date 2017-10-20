Два дня тепла и шторм: алтайские синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

На выходных 21 и 22 октября с прохождением атмосферных фронтов западного циклона сохранится неустойчивая погода с осадками в виде дождя, местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 0...+6°C, днем от +9 до +15°C, но в воскресенье в западных районах с прохождением холодного фронта не поднимется выше +3...+8°C.

В начале следующей недели под влиянием антициклона установится спокойная, преимущественно без осадков погода. Температура воздуха в ночные часы понизится до +1...-4°C, днем 23 октября воздух прогреется до +5...+10°C, а 24 октября с приближением южного циклона до +12...+20°C. Усилится ветер.

25 и 26 октября с прохождением холодных фронтов южного циклона и мощным затоком арктического воздуха в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые с большой вероятностью могут перейти в штормовую погоду: дождь с мокрым снегом, снег, гололедные явления, сильный порывистый ветер. Возможно установление снежного покрова.

Температура в ночные часы понизится до -8°C, днем воздух не прогреется выше -2...+3°C. До конца рабочей недели сохранится холодная, но уже преимущественно без осадков и со слабым ветром, погода.