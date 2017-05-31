Погода на Алтае: дождь, град, шквалистый ветер

31 мая в Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди и шквалистый ветер.
Как сообщает Алтайский ЦГМС, днем в среду в крае будет +16+21. В отдельных районах дождь, гроза, в восточных районах — местами сильный дождь, возможен град. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. При грозах ожидается шквалистое усиление до 20-25 м/с.
В Барнауле днем +16+18. В первой половине дня дождь, возможна гроза. Ветер западный 9-14 м/с, порывы 14-19 м/с.
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