8 февраля на Алтае потеплеет до -1

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Сегодня, 06:30.
Жизнь

8 февраля в Алтайском крае ожидается небольшой мороз и незначительный ветер.

Зима. Снег в горах.
Зима. Снег в горах. Фото: СС0.

В Алтайском крае

  • Переменная облачность, без осадков,утром местами изморозь, на дорогах гололедица.
  • Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 9-14 м/с.
  • Температура в днём -7…-12С., местами в южных районах -1…-6С.

В Барнауле

  • Переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица.
  • Ветер юго-западный 3-8 м/с.
  • Температура днём -7…-9С. 
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