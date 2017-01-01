8 февраля на Алтае потеплеет до -1

8 февраля в Алтайском крае ожидается небольшой мороз и незначительный ветер.
В Алтайском крае
- Переменная облачность, без осадков,утром местами изморозь, на дорогах гололедица.
- Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 9-14 м/с.
- Температура в днём -7…-12С., местами в южных районах -1…-6С.
В Барнауле
- Переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица.
- Ветер юго-западный 3-8 м/с.
- Температура днём -7…-9С.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.