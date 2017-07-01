Штормпрогноз: в Алтайском крае ожидается жара со шквалистым ветром, ливнями и градом

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Сегодня, 08:59.
Жизнь

В Барнауле и крае сегодня ожидаются ливни с градом и грозами, сообщает Алтайский гидрометцентр. МЧС по Алтайскому краю распространило памятку о том, как вести себя при таких погодных условиях. Действует штормовое предупреждение.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

Погода в крае:

  • Температура днём +26…+31С.
  • Ветер юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 15, днём 7-12 местами порывы 15-20, при грозах шквалистое усиление до 25.
  • На большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град.

Погода в Барнауле:

  • Температура днём +27… +29С.
  • Ветер юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, днём 10-15.
  • Во второй половине дня возможны грозы и град.

Такая погода сохранится на ближайшие два дня. Несмотря на дождливую погоду, местами в северных районах края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), предупреждает МЧС по Алтайскому краю.

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