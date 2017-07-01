Штормпрогноз: в Алтайском крае ожидается жара со шквалистым ветром, ливнями и градом

В Барнауле и крае сегодня ожидаются ливни с градом и грозами, сообщает Алтайский гидрометцентр. МЧС по Алтайскому краю распространило памятку о том, как вести себя при таких погодных условиях. Действует штормовое предупреждение.
Погода в крае:
- Температура днём +26…+31С.
- Ветер юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 15, днём 7-12 местами порывы 15-20, при грозах шквалистое усиление до 25.
- На большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град.
Погода в Барнауле:
- Температура днём +27… +29С.
- Ветер юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, днём 10-15.
- Во второй половине дня возможны грозы и град.
Такая погода сохранится на ближайшие два дня. Несмотря на дождливую погоду, местами в северных районах края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), предупреждает МЧС по Алтайскому краю.
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