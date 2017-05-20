Погода. В Алтайском крае будет тепло и ветрено

В Алтайском крае сегодня потеплеет, сообщает Алтайский гидрометцентр. Температура утром составит +4…+9С, а днем столбик термометра поднимется до +18…+23С. Ветер будет юго-западным, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
В Барнауле утренние температуры составят +5…+7С, дневные +19…+21С. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15. Во второй половине дня возможен дождь.
В воскресенье температура поднимется еще на 2-3 градуса.
Напомним, в крае действует штормовое предупреждение. С 15 по 19 мая местами в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). 19 мая высокая пожароопасность отмечается в Угловском, Шипуновском, Усть-Калманском районах. В период с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
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