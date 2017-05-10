Погода в Алтайском крае: ветер не даст почувствовать тепло

10 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +22 °С, местами до +27 °С, однако это тепло не будет ощущаться из-за успевшего всем надоесть ветра. Ожидаются порывы до 18 м/с.
Погода на 10 мая
В Алтайском крае:
- переменная облачность, без осадков;
- температура утром +3…+8 °С, днем +22…+27 °С, в восточных районах +17…+22 °С;
- ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/с с усилением в восточных районах до 15 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков;
- температура утром +2 °С, днем +19…+21 °С;
- ветер юго-восточный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с.
В Республике Алтай:
- небольшая облачность, без осадков;
- температура воздуха утром до +5 °С, днем +22…+27 °С, местами +18…+23 °С.
- ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
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