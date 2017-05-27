Погода в субботу: ночью в Алтайском крае подморозит, а днем будет тепло

Ночью в районах Алтайского края температура опустится до минус 2 градусов. Днем потеплеет до плюс 25 градусов. Будет дуть восточный ветер 3-8 метров в секунду, ночью в восточных, днем в южных районах порывы 10-15 метров в секунду.

В Барнауле также ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Днем будет тепло: плюс 20-22 градуса. Ветер 3-8 метров в секунду.