Погода в субботу: ночью в Алтайском крае подморозит, а днем будет тепло

Ночью 27 мая в Алтайском крае ожидают заморозки. Днем воздух прогреется до 25 градусов, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
Ночью в районах Алтайского края температура опустится до минус 2 градусов. Днем потеплеет до плюс 25 градусов. Будет дуть восточный ветер 3-8 метров в секунду, ночью в восточных, днем в южных районах порывы 10-15 метров в секунду.
В Барнауле также ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Днем будет тепло: плюс 20-22 градуса. Ветер 3-8 метров в секунду.
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