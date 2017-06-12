Пока капает и хлюпает, но уже скоро в Барнауле пригреет солнышко

ЦГМС сообщает, что в понедельник 12 июня в в отдельных районах Алтайского края пройдет дождь, будет гроза. В утренние часы местами туман. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов. Будет дуть южный ветер, местами порывами 10-15 метров в секунду.

В краевой столице дождь с грозой ожидают в первой половине дня. Температура воздуха днем 17-19 градусов со знаком плюс. Ветер южный, 3-8 метро в секунду.

Синоптики прогнозируют, что солнечные дни установятся со среды 14 июня.