Пока капает и хлюпает, но уже скоро в Барнауле пригреет солнышко

12 июня в Барнауле и районах Алтайского края сохранится дождливая погода. Синоптики ожидают, что солнце из-за туч выглянет только в среду.
ЦГМС сообщает, что в понедельник 12 июня в в отдельных районах Алтайского края пройдет дождь, будет гроза. В утренние часы местами туман. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов. Будет дуть южный ветер, местами порывами 10-15 метров в секунду.
В краевой столице дождь с грозой ожидают в первой половине дня. Температура воздуха днем 17-19 градусов со знаком плюс. Ветер южный, 3-8 метро в секунду.
Синоптики прогнозируют, что солнечные дни установятся со среды 14 июня.
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