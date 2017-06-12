Пока капает и хлюпает, но уже скоро в Барнауле пригреет солнышко

743
Сегодня, 08:32.
Жизнь

12 июня в Барнауле и районах Алтайского края сохранится дождливая погода. Синоптики ожидают, что солнце из-за туч выглянет только в среду.

Дождь.
Дождь. Фото: СС0.

ЦГМС сообщает, что в понедельник 12 июня в в отдельных районах Алтайского края пройдет дождь, будет гроза. В утренние часы местами туман. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов. Будет дуть южный ветер, местами порывами 10-15 метров в секунду.

В краевой столице дождь с грозой ожидают в первой половине дня. Температура воздуха днем 17-19 градусов со знаком плюс. Ветер южный, 3-8 метро в секунду.  

Синоптики прогнозируют, что солнечные дни установятся со среды 14 июня. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров