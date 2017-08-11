Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Минкульт РФ нужно привлечь к ответственности за нарушение закона о противодействии экстремизму, сообщает РБК.
Так парламентарий отреагировала на решение Минкульта выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
"Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента", — заявила Поклонская в эфире телеканала РБК.
По словам Поклонской, режиссер Алексей Учитель и министр культуры Владимир Мединский запретили показать фильм экспертам, так как они могут в своем заключении заявить, что фильм "порочит нашу историю, оскорбляет религиозные чувства и оскверняет православные святыни".
Ранее от показа ленты отказались в Дагестане и Ингушетии. Также с просьбой запретить ленту в Чечне к министру культуры РФ Владимиру Мединскому обращался глава республики Рамзан Кадыров. Накануне Кадыров заявил, что прокат картины в Чечне запрещать не будут, но никто из чеченцев в кинотеатр на эту картину просто не пойдет, пишет znak.com.
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