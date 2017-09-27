Поклонская поведала о своем общении с Николаем II

На вопрос корреспондента, что она сказала бы Николаю II, если бы встретилась с ним, Поклонская ответила: "Здесь не надо представлять ничего. И в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к государю нашему, святому".

Свои обращения к Николаю она назвала личными и не стала говорить, о чем именно просит святого.

"Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам. Все остальное касается только меня", — заявила политик, пишет polit.ru.

Поклонская является ярым противником фильма "Матильда" о связи Николая II c балериной Кшесинской. Депутат несколько раз пыталась запретить показ фильма, по ее инициативе были проведены проверки студии Алексея Учителя — режиссера этой картины.

Параллельно радикалы бросали "коктейли Молотова" в студию и машины у офиса адвоката режиссера, а в Екатеринбурге местный житель попытался въехать на машине с газовыми баллонами в кинотеатр. Крупнейшая сеть кинотеатров в России на этом фоне отказалась показывать фильм.

Ранее руководство единороссов попросило Поклонскую попросили умерить свой пыл в борьбе с еще не вышедшим фильмом Алексея Учителя "Матильда".

26 октября в кинотеатрах России состоится премьера "Матильды".