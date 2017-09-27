Поклонская поведала о своем общении с Николаем II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналисту сайта телеканала "Звезда" о своем общении через молитвы со святым РПЦ Николаем II.
На вопрос корреспондента, что она сказала бы Николаю II, если бы встретилась с ним, Поклонская ответила: "Здесь не надо представлять ничего. И в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к государю нашему, святому".
Свои обращения к Николаю она назвала личными и не стала говорить, о чем именно просит святого.
"Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам. Все остальное касается только меня", — заявила политик, пишет polit.ru.
Поклонская является ярым противником фильма "Матильда" о связи Николая II c балериной Кшесинской. Депутат несколько раз пыталась запретить показ фильма, по ее инициативе были проведены проверки студии Алексея Учителя — режиссера этой картины.
Параллельно радикалы бросали "коктейли Молотова" в студию и машины у офиса адвоката режиссера, а в Екатеринбурге местный житель попытался въехать на машине с газовыми баллонами в кинотеатр. Крупнейшая сеть кинотеатров в России на этом фоне отказалась показывать фильм.
Ранее руководство единороссов попросило Поклонскую попросили умерить свой пыл в борьбе с еще не вышедшим фильмом Алексея Учителя "Матильда".
26 октября в кинотеатрах России состоится премьера "Матильды".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.