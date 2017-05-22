Поклонская предложила Transparency International обменяться сведениями об имуществе

"Впрочем, готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое", — написала она на странице в твиттере.

Впрочем, готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое https://t.co/ikLTZGywGZ — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 мая 2017 г.

Ранее altapress.ru писал, что после того, как Наталья Поклонская заявила о возможности антикоррупционной проверки Transparency International Russia и "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, в первой из названных организаций пообещали проверить саму экс-прокурора Крыма.

В минувшую субботу замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал на своей страничке в фейсбуке: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

За Наталью Поклонскую вступился вице-спикер Госдумы, "единоросс" Владимир Васильев. Политик сказал, что слова заместителя главы российского отделения Transparency International в адрес депутата могут быть расценены как шантаж.